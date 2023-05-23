Якщо часу обмаль: п’ять перевірених способів прискорити зарядку телефону

Прискорити заряджання телефону можна і зробити це дуже просто

У швидкому темпі сучасного життя не завжди вистачає часу вчасно стежити за рівнем заряду телефону, а тому нерідко трапляються ситуації, коли батарея "виживає" на останніх відсотках, а треба терміново кудись бігти.

Хоча повністю зарядити телефон за лічені хвилини не вдасться, є дієві способи прискорити зарядку.

Заряджання від розетки

Хоча можливість зарядити телефон від USB ноутбука або комп’ютера виглядає зручно, проте на практиці заряджання від розетки відбувається в рази швидше. Це пов’язано з тим, що штатний зарядний пристрій має більшу потужність у порівнянні з портами USB.

При цьому рекомендується використовувати оригінальний кабель або хоча б повний аналог, оскільки дешеві альтернативи забезпечать нижчу швидкість підживлення.

Вимкніть телефон

Навіть якщо ви не користуєтеся телефоном, він продовжує виконувати ряд фонових процесів, які витрачають заряд батареї, а отже й уповільнюють процес заряджання. Хоча сильно прискорити процес цей метод не дозволить, але додатковий відсоток зайвим не буде.

Дротова зарядка

Останнім часом особливою популярністю користуються бездротові зарядні пристрої, на які можна просто покласти телефон і забрати вже зарядженим. Втім, якщо часу обмаль, то варто скористатися традиційнішим методом підключення до електромережі.

Quick Charge

Якщо телефон підтримує цю функцію, ви можете використовувати спеціальні зарядні пристрої з маркуванням Quick Charge. При цьому цілком ймовірно, що такий кабель та адаптер йшли у комплекті з вашим пристроєм. Якщо ж ні, його можна купити окремо.

Режим "у літаку"

Якщо з якоїсь причини відключати телефон не хочеться, то альтернативою можна спробувати перевести телефон у режим "в літаку". Це відключить пошук мереж Wi-Fi та GPS, що дозволить знизити навантаження на батарею та прискорити заряджання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна заряджати телефон кілька разів на день і що при цьому буде з батареєю.