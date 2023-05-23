Телефон працює повільно: як його прискорити

Є п'ять простих способів

Якщо ви користуєтеся своїм телефоном протягом тривалого часу, швидше за все, він стає не тільки потребує ретельного очищення зовні, а й працює повільніше та менше реагує, ніж раніше. Це стосується різних смартфонів, незалежно від того, чи у вас телефон на Android чи iPhone.

Портал Crast зазначає, що однією з головних причин, яка уповільнює роботу телефону, є звичайне використання. Якщо ви багато користуєтеся телефоном і маєте його протягом року чи більше, швидше за все, ви встановили багато програм, зробили багато фотографій і завантажили багато файлів. Все це заповнює пам’ять вашого телефону. З цього і варто почати.

Видалити зайве

Без вільного місця ваш телефон матиме менше пам’яті для роботи, і це може призвести до проблем з продуктивністю. Треба видалення непотрібні програми, зайві фотографії чи файли. Одна з найпростіших речей — це видалити великі невикористані ігри та програми, якими рідко користуєтесь.

Почистити кеш

Якщо уповільнюється не весь телефон, а лише певні програми, це може бути через кеш. Можна очистити кеш програми та усунути потенційні проблеми. Кешування може сприяти безперебійній роботі вашого телефону, але також іноді може створювати проблеми, які насправді діють навпаки та сповільнюють його роботу.

Кілька разів перезавантажити телефон

Якщо проблема виникла недавно, то це може допомогти швидко. Перезавантаження телефону може звільнити пам’ять і трохи оновити дані.

Оновити дані

Просте встановлення оновлень може допомогти. Виробники телефонів випускають оновлення безпеки та програмного забезпечення для телефонів, вони можуть бути корисними для розв'язання проблеми.

Скинути телефон до заводських налаштувань

Якщо нічого не допомагає, скидання до заводських налаштувань може бути розумнішим кроком. Це дещо кардинально, оскільки ви втратите всі дані, програми та багато іншого, що були у вашому телефоні, і вам доведеться повторно завантажити все та знову ввійти в облікові записи, але це найпростіший спосіб усунути всі проблеми та почати з нуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку телефона. Зазначимо, що використання мобільного інтернету в дорозі може значно витратити заряд батареї.