Помилка, яку ми всі робимо: чому не варто заряджати телефон усю ніч

Більшість людей залишають гаджет на зарядці протягом усього сну, роблячи велику помилку.

Оскільки ми боїмося, що смартфон буде розряджений, коли ми прокинемося, багато хто вирішує залишити його підключеним до мережі на всю ніч. Однак користувачі забувають, що ця звичка дуже шкідлива для вашого мобільного та його батареї.

Важливо знати, що не варто залишати мобільний телефон на зарядці на ніч, адже з одного боку він споживає більше струму, а також з’являється ризик перегріву, що може призвести до значних пошкоджень, пише santeplus.

Чи шкідливо заряджати телефон усю ніч

Кожен електронний пристрій має свій життєвий цикл. Деякі стверджують, що сучасні батареї настільки розумні, що не перегріваються при повній зарядці, проте ризик все ще є, і термін служби батареї може скоротитися. Тим більше, що смартфон рекомендують не заряджати повністю: 80% — найкращий рівень.

Також корисно знати, що якщо залишити смартфон заряджатися на ніч, місткість акумулятора зменшуватиметься з кожним циклом. Тому рекомендується підтримувати відсоток заряду батареї від 50 до 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон слід класти екраном униз на стіл. Серед переваг такого способу – захист передньої камери від подряпин.