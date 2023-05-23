Кабель або бездротова зарядка: що швидше та безпечніше для вашого телефону

Нюанси, про які треба знати перед покупкою бездротової зарядки

В останні роки все більшу популярність набирають бездротові зарядні пристрої для мобільних телефонів, а тому багато хто загадується над питанням, чи варто купувати собі такий пристрій.

Як говориться в матеріалі Уніан, якщо ви хочете придбати бездротовий зарядний пристрій, то в першу чергу варто переконатися, що ваш телефон підтримує Qi технологію.

Перевірити це можна за допомогою численних розширень у магазині додатків. Наприклад, можна скористатися Wireless Charging Checker. Альтернативою може бути перевірка вашої моделі телефону на сайті WPC, який займається розробкою цієї технології.

Переваги бездротової зарядки очевидні — не потрібно возитися з кабелями, а роз’єм можна використовувати для інших цілей під час підзарядки.

Однак є й недоліки, яких, наприклад, відноситься нижча швидкість зарядки. Тому якщо часу у вас небагато, то перевагу варто віддати кабелю.

Також при використанні бездротової зарядки ви можете помітити, що вони гріють телефон сильніше за кабелі, що не дуже добре позначається на живучості батареї. Втім, сучасніші зарядні пристрої оснащені системою охолодження, а тому з температурою пристрою має бути все гаразд.

Крім того, повільні Qi пристрої вважаються безпечнішими, ніж режим "швидкої зарядки".

Проте все ж таки головним недоліком цієї технології заведено вважати швидкість зарядки. Втім, технології не стоять на місці, а тому, можливо, в майбутньому вони зможуть наздогнати за цим показником традиційні кабелі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна заряджати телефон кілька разів на день і що при цьому буде з батареєю.