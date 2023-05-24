Відключіть лише одну функцію і ваш телефон довше буде зарядженим: проста хитрість

Ця порада допоможе збільшити термін служби телефону.

Телефони стають швидше і розумнішими, оскільки кожне оновлення супроводжується безліччю нових функцій, що полегшують життя. Але ці функції зрештою скорочують термін служби батареї, тому краще періодично їх відключати.

Простий метод може допомогти вам тримати телефон увімкненим довше, ніж зазвичай. Просто відключіть одну популярну функцію, пише santeplus. Багато хто з нас забуває її відключати, коли вона не потрібна, а вона значно садить батарею. І ця функція — це місцеперебування/геолокація.

Деякі програми потребують служби місцеперебування, наприклад програм для подорожей або знайомств. Але мало хто знає, що ця функція споживає велику кількість енергії. Звідси інтерес деактивувати її, якщо ви її не використовуєте.

Також зверніть увагу, що у налаштуваннях телефону можна активувати служби місцеперебування для вибраних вами програм. Тому обов’язково відключіть службу для тих, які ви не використовуватимете.

Раніше Телеграф розповідав, яка ще одна популярна опція активно витрачає енергію мобільного телефону. Важливо розібратися, хто більше розряджає телефон, Wi-Fi або мобільні дані.