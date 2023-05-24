На екрані смартфону з'явилася зелена смуга: чому так і що робити

Якщо смуга не зникне — доведеться звернутися в сервіс

Проблеми з сучасними телефонами можуть бути різні — від повільної роботи програм до швидкої розрядки. Але деякі з них видно неозброєним оком — це зелені полоси на екрані. До такої недуги схильні деякі iPhone, Samsung, Motorola, може з’являтися і на телефонах інших марок. Розв'язання проблеми залежить від причини несправності.

Портал Crast повідомляє, що причин такої несправності може бути дві. Це або кабель дисплея від'єднано від материнської плати або виникла програмна помилка, яка вплинула на дисплей. Допомогти визначити причину може те, що нещодавно трапилося зі смартфоном. Якщо він не падав, в нього не потрапляла вода — проблема може бути програмною і її можна спробувати подолати самотужки.

Як виправити зелену смужку на екрані мобільного

Перезавантажте смартфон

Багато помилок часто усуваються після простого перезавантаження.

Увімкніть безпечний режим

У Android є опція під назвою "Безпечний режим", у разі активації якої мобільний телефон перезавантажується та переходить у базовий режим, наче він був із заводу, без додатків чи налаштувань, які ви зробили, але без втрати даних. Це дуже корисний спосіб дізнатися, чи встановлена ​​вами програма або внесена вами зміна є причиною появи зеленої лінії. Якщо лінія зникла — проблема у ваших нещодавніх діях з телефоном.

Оновіть мобільний

Можливо, виробник вашого мобільного телефону вже випустив оновлення, яке розв'язує проблему зеленої лінії на екрані. Щоб перевірити, виконайте наведені нижче дії (кроки можуть відрізнятися залежно від марки пристрою):

відкрийте "Налаштування"

Виберіть "Система"

натисніть "Оновити систему"

Якщо ваш пристрій не оновлено, ви побачите, що є нове оновлення. В іншому випадку ви побачите повідомлення про те, що "Ваша система оновлена ".

Прийміть установку оновлення і готово.

Ці кроки стосуються телефонів Android. Якщо у вас пристрій iOS, дотримуйтеся офіційного посібника щодо оновлення iPhone, iPad або iPod Touch. Після оновлення ваш смартфон повинен включитися без настирливої ​​зеленої смужки.

Відновлення заводських налаштувань смартфона

Скидання телефону до заводських налаштувань призведе до видалення всього вашого вмісту, тому важливо заздалегідь зберегти дані та паролі.

Якщо нічого з перерахованого вище не спрацювало, то проблема скоріш за все не системна, а фізична. Дисплей може бути несправним або погано приєднаним. Допомогти з цією проблемою можуть у сервісі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що на вашому телефоні завелися віруси. Важливо слідкувати за своєю смартфон-гігієною та не допускати втрати особистих даних — для цього є кілька механізмів.