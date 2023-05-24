Чотири функції, які "зжирають" заряд телефону: що потрібно вимкнути

Питання автономної роботи смартфона цікавить багатьох

Багато користувачів шукають спосіб зберігати повний заряд батареї мобільного телефону якнайдовше. Скорочують час автономної роботи смартфона багато популярних програм та функцій. Якщо деактивувати ряд опцій, то гаджет розряджатиметься повільніше.

Щоб телефон не сідав занадто швидко, вимкніть лише чотири функції. Дієвою порадою діляться експерти uaspectr.com.

Серед часто використовуваних функцій смартфона, які активно витрачають енергію акумулятора, виявилися Bluetooth, NFC, GPS та голосовий помічник. Перші три можуть бути справді корисні, але сильно розряджають батарею. Рекомендується вимкнути їх у момент, коли вони вам не потрібні.

Те саме стосується й голосового помічника. Ця функція витрачає заряд телефону, оскільки слухає пристрій у фоновому режимі. Можливо, ви не користуйтеся голосовим введенням постійно, тоді є сенс перейти в налаштування телефону та вимкнути цю опцію, коли вона вам не потрібна.

Раніше "Телеграф" розповідав про часту помилку серед користувачів, яка шкодить батареї мобільного телефону. Багато хто з нас звик залишати смартфон на зарядці вночі, поки спить. На перший погляд нешкідлива звичка може призвести до неприємних наслідків для пристрою.