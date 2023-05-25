Wi-Fi або передача даних: через яку функцію телефон розряджається швидше

Відключення однієї функції збереже кілька дорогоцінних відсотків

Користувачі часто шукають спосіб заощадити заряд мобільного телефону. Наші гаджети можуть розряджатися занадто швидко з різних причин, включаючи використання популярних функцій. Витрачають енергію батареї і дві базові функції — Wi-Fi або передача даних, щоправда, по-різному.

Якщо потрібно, щоб телефон розряджався повільніше, варто вимкнути передачу даних. Проста дія збереже вам кілька відсотків заряду, пише uaspectr.com.

Так, передача даних дозволяє отримати доступ до інтернету за допомогою оператора стільникових даних. Це дуже зручно, якщо немає можливості підключитися до Wi-Fi. Але якщо говорити про здатність цих функцій розряджати смартфон, то останній краще, якщо ви прагнете збільшити автономний час роботи гаджета.

Рекомендовано вимкнути параметр "Передача даних" на панелі швидкого доступу. Ця функція активно розряджає батарею, краще використовуйте Wi-Fi.

Крім того, ви завжди можете активувати "Режим польоту". Всі мережі передачі даних будуть вимкнені, а на Wi-Fi залишиться можливість переключитися. Але пам’ятайте, що тоді вам не надходитимуть дзвінки та SMS.

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