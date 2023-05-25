Як почистити екран та не нашкодити йому: чого краще не робити

Чистячими засобами з абразивами до екрана торкатися не варто

Привести свій телефон до ладу можна як внутрішньо, видаливши зайві програми, так і зовнішньо — привівши його до ладу та позбувшись мікробів. Для цього не варто використовувати мило та рушник, аби не нашкодити гаджету.

Портал iTechua дає кілька порад як це правильно робити. Не рекомендується протирати екран смартфона за допомогою грубих тканин, наприклад, джинси, а також паперових рушників, ворсистих ганчірок. Також не варто використовувати рідини, які містять спирт або ацетон, оскільки вони можуть пошкодити покриття екрана. Найкраще використовувати м'яку мікрофібру або спеціальні серветки для очищення екрана.

Чим не можна протирати екран

Не рекомендується протирати екран смартфона зубною пастою, оскільки вона може містити абразивні складові, які можуть пошкодити покриття екрана. Для дисплея це добром не закінчиться.

Також не можна протирати телефон побутовою хімією та перекисом водню. Вони також небезпечні для захисного покриття екрана.

Чим можна протирати екран

Використовувати краще за все спеціальні ганчірки з мікрофібри або скористатися спеціальними серветками для екранів. Якщо поруч немає таких засобів, то експерти порадили використати шматок безпечної тканини просочений водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що захист для екрана телефона може бути різним за міцністю та захисними властивостями. Зазначимо, що відтінок кольору екрана також важливий — як його налаштувати.