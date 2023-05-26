Заощадите одну годину зарядки: як потрібно налаштувати мобільний телефон

Завдяки одній маніпуляції смартфон розряджатиметься повільніше

Багато користувачів стурбовані надто короткочасною автономною роботою мобільного телефону. Наші гаджети розряджаються з різних причин, у тому числі заряд пожирають різні програми. Однак не менше енергії витрачає екран смартфона.

Щоб заощадити заряд телефону, варто трохи відрегулювати налаштування екрана. Про це розповідає uaspectr.com.

Найпростіший спосіб зробити так, щоб телефон розряджався повільніше, активувати темний режим. Так ви зможете зберегти дорогоцінні відсотки заряду.

Однак правило діє для власників OLED/AMOLED-дисплеїв (уточніть цей нюанс у налаштуваннях, вивчивши параметри пристрою). Щоб демонструвати чорний колір на такого типу екранах, пікселі, грубо кажучи, відключаються, тобто припиняють споживати енергію акумулятора. Темний режим екрану заощадить близько години заряду.

Активувати темний режим дисплея можна у відповідних налаштуваннях. Або перейдіть "на темну сторону" за допомогою швидкого меню на вашому смартфоні.

Слід зазначити, що правило стосується не всіх гаджетів. Якщо у вас LCD-екран, його використовують більш старі моделі, то зміни не дадуть необхідного ефекту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно чистити екран мобільного телефону. Дотримуйтесь кількох зрозумілих правил, щоб не пошкодити дисплей.