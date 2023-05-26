Ним можна перемикати канали: топ-3 способи дати друге життя старому телефону
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Використовуйте у машині або замініть на плеєр
У магазинах регулярно з’являються нові моделі смартфонів, разом з тим старіють попередні версії мобільних пристроїв. Хоча б раз на кілька років багато користувачів регулярно змінюють свій гаджет на новий і викидають старий як непотрібний. Це велике упущення.
Що робити зі смартфоном, який не є основним? Таким телефонам таки є можливість знайти практичне застосування. Мінімум три способи дозволяють "оживити" старий пристрій, пише itechua.
Використовувати у машині
Якщо ваш старий мобільний телефон все ще працює добре, ви можете використовувати його в автомобілі. Є два основні варіанти: використовувати його як відеореєстратор або навігаційну систему. Таким чином, ви позбавляєтеся необхідності купувати спеціалізовані пристрої.
Слухати музику чи дивитися фільми
Можна регулярно насолоджуватися прослуховуванням музики та переглядом якісних фільмів у будь-якому зручному місці, щоб не довелося використовувати заряд батареї вашого основного смартфона. Просто візьміть ваш старий гаджет як аудіо- або відеоплеєр.
Використовувати як пульт
Без проблем мобільний телефон можна перетворити на пульт управління. Достатньо встановити спеціальний додаток.
Раніше "Телеграф" писав, чому не заряджається смартфон. На це є три головні причини.