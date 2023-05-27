Чому Wi-Fi роутер не можна встановлювати біля акваріума: ви 100% про це не знали

Знайти правильне місце для вашого роутера дуже просто

Сьогодні важко обійтися без інтернету, і нам завжди потрібне хороше з’єднання, щоб "мандрувати мережею". Однак, чи знали ви, що неправильне розташування Wi-Fi роутера може перешкодити вам насолоджуватися гарним з’єднанням.

Щоб ви могли насолоджуватися безперебійним підключенням, розповідаємо, як знайти найкраще місце в будинку для маршрутизатора, а також чому варто тримати роутер якомога далі від акваріума. Дотримуйтесь цих порад, і ви забудете про поганий інтернет, пише santeplus.

Чому не варто розміщувати роутер поряд з акваріумом

Відповідь дуже проста — вода заважає передачі сигналів, випромінюваних вашим маршрутизатором. Тому якщо ви хочете отримати безперебійний інтернет, тримайте роутер якомога далі від акваріума.

Також не варто розміщувати свій Wi-Fi роутер усередині предмета меблів. Це також погіршує підключення точки бездротового доступу.

Де можна розмістити Wi-Fi роутер

Виберіть місце у центрі будинку, щоб забезпечити гарний зв’язок будинку.

Розмістіть Wi-Fi роутер високо, і таким чином у вас не буде проблем із підключенням.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.