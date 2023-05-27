До якого відсотка потрібно заряджати свій смартфон: це важливо знати всім

Повна зарядка шкодить батареї

Багато користувачів живуть за принципом "заряд телефон до 100%, і він буде працювати довго і добре". З одного боку, це правда, однак у довгостроковій перспективі така звичка може лише нашкодити, як і зарядка всю ніч.

Виявляється, є певний відсоток, до якого необхідно заряджати акумулятор, якщо ви, звичайно, хочете продовжити термін служби свого гаджета, пише itechua. Що це за відсоток – читайте далі.

Як правильно заряджати телефон

Фахівці відзначають, що відключати смартфон від зарядного пристрою потрібно за показника 80-90%. Все тому, що якщо часто заряджати гаджет до 100%, то батарея не прослужить довго через високу напругу.

Причому ставити на зарядку потрібно також за певного відсотка. Бажано не допускати падіння рівня заряду в 15-20% і тим більше до 0%, адже це теж негативно впливає на акумулятор.

Зазначимо, що якщо така ситуація трапилася і показник заряду впав до 0%, то не переживайте, адже нічого страшного в цьому немає. Просто намагайтеся не допускати цього дуже часто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон слід класти екраном униз на стіл. Серед переваг такого способу – захист передньої камери від подряпин.