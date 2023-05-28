Бізнес на спецтехніці: у росії виник скандал через військове обладнання

Окупантам не вистачає навіть лопат

У російських ЗМІ спалахує скандал через брак спеціальної та транспортної інженерної техніки, яку доводиться купувати. І водночас комерційні фірми продають таку техніку з військової консервації.

Про це у своєму Telegram-каналі пише російський пропагандист Андрій Медведєв, який з подивом виявив, що якась фірма "Росрезерви.РФ" через інтернет відкрито продає військову техніку з консервації.

Пропагандист обурюється, що через брак спеціальної та іншої механізації окопи на передовій риють вручну, тоді як військову техніку та ще й з консервації продають.

"А що ще можна купити? Що ще готові продати? А чому не можна таку техніку зі зберігання відразу відправляти на фронт? Хто подібне рішення має прийняти? Скільки у нас взагалі всього на зберіганні є, чого не вистачає бійцям?І головне, чому не передають фронту, а продають у тилу?, — задає питання пропагандист.

Зазначимо, що у мережі легко можна знайти й інші оголошення про продаж подібної спецтехніки. Наприклад, нову полкову землерийну машину для копання траншей та окопів ПЗМ-2 на базі колісного тягача Т-155 можна замовити за 2,7 млн рос. руб. (1,25 млн. грн.).

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти стурбувалися поставками ЗСУ інженерної та спеціальної техніки, яка потрібна для початку контрнаступу.