Забудьте про повільний Wi-Fi: покращити інтернет-з’єднання можна правильним розташуванням роутера

Є прості та швидкі способи посилити сигнал Wi-Fi.

Погодьтеся, немає нічого дратівливішого, ніж повільний інтернет, і зовсім не важливо для яких цілей ви його використовуєте в цей момент: для роботи або для розваги. Чому Wi-Fi може "тупити", і як це виправити — далі в матеріалі.

Найчастіше проблеми з підключенням бувають через неправильне розміщення маршрутизатора, пише santeplus. Розповідаємо, що треба змінити, щоб посилити з’єднання.

Як покращити роботу домашнього Wi-Fi

Ви завжди повинні пам’ятати, що Wi-Fi може послабитись при найменшій перешкоді. Іншими словами, розташування має велике значення. Якщо ви розмістите маршрутизатор у надто "людному" місці, сигнал не зможе поширюватися належним чином. Якщо, навпаки, встановити його в "стратегічному" кутку без жодної перешкоди перед ним, то сигнал буде набагато кращим.

Також інтернет-з’єднання може бути легко перервано через електронні пристрої, що знаходяться поблизу, таких як планшет, консоль, радіо або навіть мікрохвильова піч. Щоб отримати найкращий сигнал, слід тримати маршрутизатор якнайдалі від електроніки.

Крім цього, в ролі перешкоди та заважати нормальній роботі роутера може виступати і акваріум. Краще перемістити його та встановити в іншому місці.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні вночі. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.