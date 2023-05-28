Телефон сильно нагрівається: 8 найпоширеніших причин

Що впливає на перегрів телефону

Щоб телефон служив довше і не був проблемним, для цього не слід ігнорувати нагрівання смартфона під час роботи.

Експерти назвали 8 найпоширеніших причин, через які вашому гаджету загрожує перегрів.

1. Пряме сонячне світло

Не варто залишати ваш гаджет під прямим сонячним промінням. Навіть якщо ви залишите телефон на сонці на короткий проміжок часу, це може призвести до розряджання акумулятора та інших проблем з продуктивністю.

2. Перевантажений процесор

Якщо телефон перевантажений, він нагрівається зсередини. Якщо він намагається виконати занадто багато завдань, телефон може швидко перегрітися.

3. Несправний акумулятор або кабель зарядного пристрою

Під час заряджання телефон справді нагрівається, однак якщо його температура перевищує норму, це може бути пов’язане з несправним акумулятором або кабелем зарядного пристрою.

4. Налаштування телефону

Не потрібно виставляти яскравість екрану на максимум, також варто утриматися від встановлення віджетів та 3D-шпалер.

5. Ігри на телефоні

Вимогливі ігри максимально навантажують CPU та GPU, що призводить до сильного перегріву телефону. Якщо ви гратимете кілька годин поспіль, то такі дії призведуть до нагрівання пристрою.

6. Потокове відео

Потокове відео на Netflix або YouTube теж відбивається на здоров’я мобільного телефону. Стрімінгові сервіси змушують екран горіти протягом тривалого часу і надмірно використовують графічний процесор телефону.

7. Оновлення програмного забезпечення

Мобільні телефони часто нагріваються до граничних температур під час оновлення програмного забезпечення або відразу після нього. Після завершення оновлення та перезавантаження телефону слід дати йому охолонути.

8. Шкідливе ПЗ чи вірус

Процесор і пам’ять вашого телефону можуть виявитися "під контролем" шкідливого програмного забезпечення, що призведе до зниження продуктивності та виділення великої кількості тепла.

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