Не тільки режим енергозбереження: сім простих кроків, щоб iPhone не розряджався

Декілька невеликих змін у налаштуваннях смартфона збережуть дорогоцінні відсотки заряду

Одна з основних вимог користувача до мобільного телефону: тривалий час автономної роботи. Смартфон може розряджатися занадто швидко через популярні програми і не тільки. Однак є способи заощадити заряд батареї.

Щоб iPhone довше залишався зарядженим, варто виконати сім простих кроків. Про це пише macworld.com.

Отже, як зберегти заряд на iPhone? Зверніть увагу на ці зрозумілі лайфхаки, які помітно збільшать час автономної роботи пристрою:

Перший крок – активуйте режим енергозбереження.

Налаштуйте параметри екрана. Використовуйте автоматичну яскравість, темний режим й автоматичне блокування.

"Почистіть" програми. Визначте та скоротіть використання програм з високим енергоспоживанням. Перейдіть до "Параметри" > "Основні" > "Акумулятор".

Зменшіть гучність звуку.

Вимкніть зайві сповіщення.

Якщо ви можете обійтися без цих функцій, то вимкніть "Привіт, Siri" (або аналогічний голосовий помічник), "Служби місцезнаходження" та "AirDrop".

Оновіть свій смартфон до останньої версії iOS.

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