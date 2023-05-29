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Чому гріється смартфон і що з цим робити: 4 головні "винуватці"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Висока температура шкодить мобільному пристрою
Висока температура шкодить мобільному пристрою. Фото freepik.com

Не слід часто користуватися улюбленим гаджетом

Якщо ви постійно тримаєте свій телефон у руках, безперервно заглядаєте в нього і не даєте йому "перерви", це негативно позначиться на його продуктивності. Відомо, що висока температура може призвести до непридатності акумулятора пристрою.

Якщо смартфон часто і значно нагрівається, то це може бути спричинене перегріванням екрана, батареї або процесора, пише ukr.media. Кожен із цих компонентів виробляє тепло, що є нормальним явищем. Однак, коли пристрій нагрівається часто і сильно, це вже говорить про проблему та викликає тривогу.

Основні причини перегріву смартфона

  1. Пристрій використовується надто активно. Ігри, відео та використання програм надають навантаження на процесор з відеоприскорювачем. Не перевантажуйте пристрій цими операціями. Крім того, краще відключити навігаційні модулі, що не використовуються.
  2. Є недопрацьовані програми. Наприклад, якщо встановлена програма містить помилку або оптимізований код, це призводить до роботи процесора на максимальній потужності. Видаліть всі зайві програми.
  3. Пристрій гріється під час розмови. Датчик, що відповідає за передачу сигналів, працює без перерви, постійно приймаючи і передаючи інформацію. Варто обмежити час розмови до мінімуму.
  4. Системні проблеми. Дуже часто в системі накопичуються непотрібні файли та програмні залишки, що призводять до підвищення температури. Проведіть очищення пристрою або виконайте скидання до вихідних установок.

Раніше "Телеграф" писав, у яких випадках загрожує займання смартфона. Названо місця, де не можна залишати мобільний пристрій.

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#Мобільний телефон #Смартфони