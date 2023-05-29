Чому гріється смартфон і що з цим робити: 4 головні "винуватці"
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Не слід часто користуватися улюбленим гаджетом
Якщо ви постійно тримаєте свій телефон у руках, безперервно заглядаєте в нього і не даєте йому "перерви", це негативно позначиться на його продуктивності. Відомо, що висока температура може призвести до непридатності акумулятора пристрою.
Якщо смартфон часто і значно нагрівається, то це може бути спричинене перегріванням екрана, батареї або процесора, пише ukr.media. Кожен із цих компонентів виробляє тепло, що є нормальним явищем. Однак, коли пристрій нагрівається часто і сильно, це вже говорить про проблему та викликає тривогу.
Основні причини перегріву смартфона
- Пристрій використовується надто активно. Ігри, відео та використання програм надають навантаження на процесор з відеоприскорювачем. Не перевантажуйте пристрій цими операціями. Крім того, краще відключити навігаційні модулі, що не використовуються.
- Є недопрацьовані програми. Наприклад, якщо встановлена програма містить помилку або оптимізований код, це призводить до роботи процесора на максимальній потужності. Видаліть всі зайві програми.
- Пристрій гріється під час розмови. Датчик, що відповідає за передачу сигналів, працює без перерви, постійно приймаючи і передаючи інформацію. Варто обмежити час розмови до мінімуму.
- Системні проблеми. Дуже часто в системі накопичуються непотрібні файли та програмні залишки, що призводять до підвищення температури. Проведіть очищення пристрою або виконайте скидання до вихідних установок.
Раніше "Телеграф" писав, у яких випадках загрожує займання смартфона. Названо місця, де не можна залишати мобільний пристрій.