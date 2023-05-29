Інтернет на телефоні закінчується занадто швидко: куди він витрачається

Інтернет використовують безліч програм

Мобільний інтернет на телефоні одна із небагатьох можливостей завжди лишатися на зв'язку і користуватися усіма перевагами мережі. Зазначимо, що трафік витрачається доволі швидко і багато людей намагається його якомога заощадити.

Однак не всі витрати трафіку очевидні. Портал Mobile.asda зазначає, що це можуть бути не тільки браузери та соцмережі.

Що використовує мобільні дані?

Перегляд пошукових систем, наприклад Google

Надсилання, отримання або оновлення папки вхідних повідомлень електронної пошти

Використання програм для відеочату, таких як FaceTime, Skype і Zoom

Використання соціальних мереж і програм для обміну повідомленнями, як-от Facebook, Twitter і WhatsApp

Потокове відео на таких платформах, як Netflix або YouTube

Трансляція пісень або списків відтворення в таких музичних програмах, як Spotify, Apple Music або YouTube Music

Багато ігор

Збереження прогресу в програмі для читання

Оновлення та завантаження додатків

Використання навігаційних програм, як-от Google Maps

Доступ і оновлення новинних програм

Використання банківських програм для надсилання, отримання та керування фінансами

Доступ до онлайн-календарів і організаційних програм

Використання додатків для покупок

Використання програм хмарного сховища

Перевірка погоди онлайн або в додатку

Використання деяких програм для редагування фотографій.

Фахівці рекомендують не залишати мобільні дані постійно увімкненими. Постійне ввімкнення мобільних даних призведе до розрядження акумулятора. Якщо залишити його увімкненим, це означає, що деякі програми працюватимуть у фоновому режимі, споживаючи невелику кількість вашого трафіку, навіть якщо ви не користуєтеся телефоном.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мобільний інтернет варто вимикати на ніч. Для того є три основні причини.