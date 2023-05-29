Ваш телефон може прослуховуватися: експерт вказав на чотири тривожні ознаки

Є кілька способів зрозуміти, що шахраї могли отримати доступ до вашого пристрою

За допомогою прослуховування мобільного телефону зловмисникам може стати доступна ваша конфіденційна інформація. Однак, ви можете самостійно визначити, чи варто турбуватися.

Чотири тривожні ознаки вказують на те, що ваш гаджет прослуховується. Про це розповів експерт із кібербезпеки Віталій Якушев виданню "Факти ICTV".

За словами експерта, варто звернути увагу на такі "тривожні дзвіночки". Ваш мобільний телефон може прослуховуватися, якщо:

Швидко розряджається.

Гріється і сильно "гальмує".

Зникає вільне місце у сховищі смартфона.

Різко зростає інтернет-трафік.

Це може статися з вашим пристроєм, якщо на нього встановлено програмні або апаратні закладки. Так звані жучки, пояснює Якушев, сканують усю інформацію з гаджету. Якщо ви підозрюєте, що ваш смартфон прослуховується, виконайте скидання до заводських налаштувань.

Нагадуємо, не можна допускати до вашого гаджета сторонніх і завантажувати програми із сумнівних джерел. Експерт рекомендує захистити телефон шестизначним кодом блокування та не забувати встановлювати оновлення

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидше та безпечніше заряджати мобільний телефон – кабелем чи бездротовою зарядкою. А ще ми писали, куди витрачається інтернет на смартфоні.