Простіше способу немає: лише одне налаштування заощадить заряд мобільного телефону

Одним із головних пожирачів заряду є екран гаджета

Чим довше мобільний телефон залишається зарядженим, тим зручніше для користувача. Смартфон втрачає відсотки заряду не тільки через різні програми, величезну кількість енергії акумулятора споживає екран гаджета.

Щоб телефон не розряджався швидко, експерти радять зробити простий крок: зменшити рівень яскравості екрана. Про це пише Nextpit.

Так, знизити яскравість дисплея вашого смартфона легко за допомогою швидких кнопок. Це може додатково оптимізувати заряд батареї пристрою.

Перш за все, переконайтеся, що адаптивна яскравість вимкнена, оскільки все, що пов’язане з регулюванням яскравості, споживає частину заряду батареї. Крім того, ви ж можете включати цю функцію вручну, коли це дійсно потрібно. Якщо у вас немає потрібної опції на панелі швидкого доступу, то у випадку з Android виконайте "Параметри" > "Екран" > "Яскравість".

Власникам iPhone необхідно зробити те саме, але безпосередньо в Центрі управління або дотримуйтесь такого алгоритму: "Налаштування" > "Екран і яскравість" > "Яскравість".

Раніше "Телеграф" розповідав, який параметр важливо відключити для популярних програм типу месенджерів. Проста маніпуляція збереже кілька відсотків заряду батареї.