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Заощадите 18% заряду: простий прийом, щоб мобільний телефон довше залишався зарядженим

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Шпалери на смартфоні теж відіграють роль Новина оновлена 30 травня 2023, 15:51
Шпалери на смартфоні теж відіграють роль. Фото pexels.com

Екран – один із головних пожирачів батареї, тому його важливо налаштувати правильно

Коли мобільний телефон залишається довше зарядженим, це дуже зручно для користувачів. Скорочує автономний час роботи смартфона безліч функцій, а ще чимало енергії батареї йде на яскравий дисплей. Однак із правильними шпалерами ви це виправите.

Спробуйте встановити чорні шпалери на ваш телефон, щоб заощадити заряд. Так ви збережете до 18% протягом дня, пише Nextpit.

Так, налаштування допоможе зберегти повну батарею, якщо у вашому пристрої встановлено AMOLED-дисплей (тип екрану для більшості сучасних смартфонів). Більш темні шпалери та теми – чудове рішення, якщо ви стурбовані тривалістю часу автономної роботи гаджета.

Повідомляється, що при використанні чорних шпалер на AMOLED-дисплеї можна заощадити близько 6% часу автономної роботи за годину при 20-відсотковій яскравості або 8% за аналогічний період, але при повній яскравості. І йдеться про постійно увімкнений екран. Крім того, йдеться про загальну економію на 18% заряду протягом дня.

Додамо, що ви можете використовувати не тільки чорну заставку, а й вибрати темніші режими програм. Популярні месенджери, які ви активно відкриваєте щодня, передбачають подібне налаштування. Крім того, можна налаштувати параметри тексту та електронної пошти, щоб там було чорне тло й білий текст.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи економії заряду на iPhone. Режим енергозбереження може допомогти, але є й інші методи.

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#Смартфон #Телефон