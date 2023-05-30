"Нерідна" зарядка для телефону: чи є від неї шкода гаджету

Що буде якщо заряджати телефон "чужою" зарядкою

Останнім часом багато виробників телефонів вирішили відмовитися від зарядного пристрою в базовій комплектації, а тому щасливі власники відразу ж починають розмірковувати про те, чи варто купувати дешеву альтернативу або викладати значну суму за оригінал.

Як говориться в матеріалі Уніан, використання оригінального пристрою дасть стовідсоткову гарантію того, що ваш телефон заряджатиметься належним чином, а у разі проблем можна звернутися до сервісного центру.

Втім, нічого страшного при використанні неоригінального зарядного пристрою не станеться. А оскільки всі вони комплектуються універсальним стандартом USB Type-C, то і знайти потрібну модель не важко.

Однак варто утриматися від купівлі дешевих зарядок, оскільки вони часто не працюють на заявлених параметрах. Тому варто віддати перевагу якісній зарядці від перевіреного виробника.

Перед придбанням зарядного пристрою слід також звернути увагу на рекомендовані параметри, описані в інструкції до телефону. Тож ви точно не викинете гроші на вітер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і де точно не варто заряджати свій телефон.