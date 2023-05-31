Одна проста звичка допоможе вашому телефону довше залишатися зарядженим: не всі пам’ятають про це

Ваш смартфон не просто так нагадує про оновлення, і от як це впливає на термін служби акумулятора

Чим довше ваш мобільний телефон може залишатися зарядженим, тим зручніше ним користуватися. Щоб батарея смартфона прослужила довгий час, важливо набути однієї простої звички: не забувати про оновлення додатків, у тому числі тих, які активно витрачають заряд.

Якщо постійно оновлювати програми на телефоні, акумулятор пристрою послужить довше. Про це пише Nextpit.

Розробники постійно оновлюють програми не просто так, а щоб оптимізувати можливості пам’яті чи батареї. Постійне оновлення ваших програм відіграє важливу роль. Аналогічно варто видалити старі програми, які ви більше не використовуєте, тому що вони можуть запускати фонові процеси, які споживають оперативну пам’ять та час автономної роботи.

Оновіть програми та перевірте, чи оптимізовані вони для роботи від батареї. Це можна зробити досить швидко. Просто зайдіть в "Параметри" та натисніть "Акумулятор". Звідти перейдіть до "Оптимізація батареї". Там ви можете побачити, які програми працюють коректно та були оновлені.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка потрібно заряджати смартфон. Доводити гаджет до мінімального заряду або залишати на "перезарядці" однаково шкідливо.