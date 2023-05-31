Телефон може сигналізувати про прослушку: як визначити прихований доступ до камери та мікрофона

Функцію додали в одному з останніх оновлень

У смартфонів Android є безліч відкритих та прихованих функцій, які дозволяють зробити користування комфортнішим. Зокрема, є можливість з’ясувати, чи якісь програми приховано використовують камеру чи мікрофон на вашому пристрої.

Інструкцію публікує портал Makeuseof. Автори зазначають, що коли програма намагається використовувати камеру чи мікрофон вашого пристрою в Android, ви одразу побачите зелений індикатор у верхньому правому куті рядка стану. Якщо ви бачите зелену крапку, це означає, що програма на вашому пристрої використовує камеру або мікрофон.

Зелений індикатор в рядку стану

Отримати детальну інформацію можна відкривши швидкі налаштування, провівши пальцем по екрану згори вниз і торкнувшись значка камери чи мікрофона. Ви зможете перейти до налаштувань безпеки та конфіденційності на своєму пристрої. Тут ви зможете побачити, які програми нещодавно використовували камеру чи мікрофон на вашому пристрої Android.

Аби вони цього не робили, заходите в програму і видаляєте дозволи для неї або зайшовши в налаштування скасовуваєте дозволи на камеру та мікрофон. Автори зазначають, що зелена крапка не сигналізуватиме вам тоді, коли прослуховуванням займається Google. Ідентифікатори конфіденційності з'явилися у смартфонах з версією з Android 12. На попередніх версіях "маячку" немає, однак дозволи у налаштуваннях на використання камери та мікрофону можна перевірити та відкликати окремо в кожної програми

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на деяких смартфонах з'являються зелені смуги на екрані. Вони можуть заважати та бути викликані проблемами з дисплеєм, однак не виключені і програмні помилки.