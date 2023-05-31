Яка літня температура небезпечна для телефону: батареї прийде кінець

Влітку користуватися смартфоном потрібно акуратно, адже ризик перегріву зростає

Мобільні телефони піддаються впливу температури. Однаково небезпечний як сильний мороз, так і спека. Тому влітку ризик перегріву гаджета вірогідніший.

Температура вище 35 градусів тепла є небезпечною для смартфона, перегрів може пошкодити батарею пристрою. Про це пише The Sun.

Так, якщо залишити телефон під прямим сонячним промінням, це призведе до незворотного пошкодження акумулятора. Користувач може отримати попередження про перегрівання гаджета, коли ситуація стане критичною. Рекомендується берегти смартфон від екстремальних температур.

Яка температура небезпечна для телефону та його батареї? Показник менший за 0°C — надто низька температура, а вище 35°C — надто спекотна. В обох випадках термін служби батареї може зменшитися.

У літню пору тримайте телефон подалі від прямого сонця, не залишайте надовго під сонячним промінням, у тому числі в транспорті. Якщо внутрішня температура пристрою перевищить нормальний робочий діапазон, дисплей може потемніти, а спалах камери перестане працювати.

Також не можна заряджати телефон у дуже гарячих умовах. У такому разі ви отримаєте повідомлення з написом "Заряджання припинено" або інше попередження про температуру. Заряджайте гаджет у більш прохолодному місці, а також відмовтеся від бездротової зарядки.

Найкращі умови для заряджання смартфона – місце без вологи з температурою менше 32°C. Дротова зарядка краще бездротової, якщо говорити про можливість перегріву.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мобільний телефон можете нагрітися не лише у спеку. Названо головних винуватців цієї проблеми.