Ключове правило заряджання мобільного телефону: не всі користувачі про це знають

Повністю розряджати смартфон не варто, як і залишати його на зарядці годинами

Багато користувачів шукають шляхи та рішення, щоб їх мобільні телефони довше зберігали заряд. Термін служби батареї пристрою залежить від того, як саме ви заряджаєте гаджет. Важливо, як довго смартфон залишається в мережі та чи сідає до мінімуму.

Щоб акумулятор телефону прослужив довше, рекомендується тримати заряд смартфон у межах певного діапазону – 20-80%. Про це пише The Sun.

Так, залишати гаджет на зарядці годинами (на ніч або під час роботи) – погана ідея, оскільки це може пошкодити акумулятор, зменшивши його можливості зберігати заряд. Повністю розряджати акумулятор телефону також небажано для терміну служби акумулятора.

Як правильно заряджати мобільний телефон? Ключове правило: прагнути підтримувати рівень заряду не більше 20-80 відсотків. Це просто, якщо оптимізувати налаштування заряджання на вашому пристрої.

Наприклад, власники iPhone повинні перейти в "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора та заряджання" і вибрати "Оптимізована зарядка акумулятора". Ця опція зменшить знос вашої батареї, розподіливши навантаження на акумулятор так, щоб він прослужив довше. Більшість сучасних смартфонів дозволяють відрегулювати зарядку, щоб гаджет переставав споживати енергію з мережі після досягнення 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії є екран, але одне налаштування покращить ситуацію.