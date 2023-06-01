Помилка, яку ми часто допускаємо: чому не можна заряджати телефон на ліжку

Чи можна заряджати телефон, коли він лежить на ліжку або на дивані

Багато хто з нас досі припускається помилок при зарядці мобільних телефонів, але одна з них може призвести до дуже важких наслідків.

Експерти стверджують, що звичка заряджати гаджети на дивані або ліжку може спричинити лихо у вигляді пожежі.

Фахівці наполягають на тому, щоб смартфон під час заряджання лежав на чомусь твердому. Наприклад, на столі або тумбочці, але точно не на м’яких меблях.

Це пов’язано з тим, що під час зарядки батарея мобільного пристрою серйозно нагрівається, через що матеріал під гаджетом також піддаватиметься нагріванню.

Більше того, випадково ваш смартфон може під час зарядки опинитися під подушкою або ковдрою, а в такій ситуації гаджет, що знаходиться в безповітряному середовищі, може повністю вийти з ладу.

Експерти визнають, що гаджети на зарядці загоряються вкрай рідко, але все ж таки такий ризик існує і про нього потрібно пам’ятати.

Раніше "Телеграф" писав про те, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії вважають екран, але одне налаштування покращить ситуацію.