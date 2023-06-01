Що шкодить батареї мобільного телефону: користувачі часто забувають про це

Не забувайте чистити зарядний порт смартфона, і ось чому це важливо

Користувачам мобільних телефонів потрібно дотримуватись кількох правил, щоб акумулятор пристрою прослужив довше. Не варто залишати смартфон на зарядці годинами, а ще слідкуйте за чистотою зарядного порту.

Бруд у зарядному отворі телефону може скоротити термін служби батареї. Про прості правила чищення порту пише The Sun.

Так, крихти та пил — вороги ваших гаджетів і "пожирачі" часу автономної роботи. Пил, що накопичується в зарядному порті, може викликати перегрів пристрою або перервати зарядку зовсім.

Як правильно чистити зарядний порт мобільного телефону? Спочатку вимкніть гаджет. Підсвічуйте пристрій, щоб побачити, скільки пилу накопичилося. Візьміть зубочистку та вологу тканину. М’якою, злегка вологою тканиною без ворсу протріть область зарядного порту. Щоб видалити сміття всередині порту, використовуйте зубочистку, обережно переміщуйте її з боку в бік, щоб не пошкодити пристрій. Після цього знову протріть ганчіркою і знову зубочисткою.

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