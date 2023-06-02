Їх робить кожен: три найпопулярніші помилки при зарядці телефону, які "вбивають" гаджет

Не допускайте цих помилок, і ви уникнете ряду непотрібних проблем.

Неправильна зарядка смартфона – це прямий шлях до скорочення його "життя". Про це має пам’ятати кожен користувач. Щоб уникнути поломок, замін батарей, а то покупки нового телефону – уникайте цих помилок.

Як зазначає портал itechua, є як мінімум три поширені помилки, які призводять до швидкого зносу акумулятора. Знаючи і не допускаючи цього, ви уникнете ряду непотрібних проблем.

Як не можна заряджати телефон

Помилка №1

Гаджети в жодному разі не можна заряджати при екстремальних температурах: ні під час спеки, ні під час морозу. Це може призвести до того, що батарея вашого гаджета може вийти з ладу і навіть спалахнути.

Помилка №2

Не давайте телефону розряджатися до нуля. Експерти радять ставити телефон на зарядку, коли рівень заряду падає до 20-10%.

Помилка №3

Не користуйтеся смартфоном, коли він перебуває на зарядці. Вам не дуже подобається, коли вас відволікають, коли ви їсте, от і техніка цього не любить. Така дія може призвести до перегріву батареї та її поломки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії є екран, але одне налаштування покращить ситуацію.