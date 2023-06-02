Чому небезпечно класти телефон на диван або ліжко під час зарядки

Це буде вашим не найкращим рішенням

Здавалося б, що складного в зарядці акумулятора смартфона: просто потрібно знайти розетку, вставити блок живлення зарядного пристрою і з’єднати кабель зарядки з мобільним телефоном. Після цього потрібно просто покласти телефон на поверхню. Але тут багато користувачів роблять серйозну помилку.

Смартфон, який заряджається, потребує стійкої поверхні. Наприклад, його можна покласти на тумбочку або на стіл. Однак жодним чином не слід поміщати його на м’які меблі, пише itechua.

Чому небезпечно класти телефон на диван чи ліжко

Під час зарядки акумулятор мобільного пристрою зазнає навантаження, що викликає нагрівання смартфона. Якщо телефон знаходиться на ліжку або дивані, ситуація стає ще гіршою. Крім того, є ймовірність, що пристрій може випадково опинитися під подушкою або ковдрою. Це становить ще більшу небезпеку: у такому закритому просторі гаджет може повністю вийти з ладу. Існує навіть небезпека, що перегрітий смартфон спалахне. Хоча такі випадки трапляються рідко, все ж таки ризик існує і необхідно пам’ятати про це.

Раніше "Телеграф" писав, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити займання.