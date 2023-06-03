Багато користувачів припускаються цієї грубої помилки: куди не можна класти телефон під час зарядки

Коротко кажучи, гаджет може повністю вийти з ладу.

Здавалося б, що хіба поставити телефон на зарядку – це складна річ. Підключити блок живлення до розетки, а потім підключити кабель до телефону — ось і все. А ось і ні! Є безліч помилок під час зарядки, які користувачі роблять бездумно або від незнання.

Наприклад, ви знали, що телефон не варто класти на м’які поверхні, коли той стоїть на зарядці. Як повідомляє itechua, багато користувачів припускаються цієї грубої помилки. Чому так не варто робити — читайте далі.

Де не можна заряджати телефон

Не забувайте, що під час заряджання акумулятор мобільного пристрою піддається навантаженню, смартфон може нагріватися. Перебуваючи в цей час на ліжку або дивані, навантаження на батарею тільки посилиться, від чого погіршиться стан гаджета.

Щобільше, не варто виключати і того, що телефон, що сильно нагрівся, може спалахнути. Це відбувається вкрай рідко, проте ризик все ж таки існує. Погодьтеся простирадла або покривала загоряться швидше, ніж дерев’яний або скляний стіл.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії є екран, але одне налаштування покращить ситуацію.