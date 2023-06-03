Не користуйтесь популярним лайфхаком: що робити, якщо смартфон перегрівся

Охолоджувати телефон за допомогою холодильника заборонено

Під час літньої спеки багато хто з нас стикається з тим, що наші мобільні телефони перегріваються. При цьому деякі досі вірять у популярний лайфхак, пов’язаний із швидким охолодженням гаджета.

Йдеться про спосіб охолодити телефон за допомогою холодильника. Експерти в один голос стверджують, що такий лайфхак не працює і він навіть може "вбити" ваш пристрій.

Безперечно, допускати перегрів телефону вкрай небажано, адже через це можуть виникнути серйозні проблеми з його працездатністю.

При цьому класти гаджет у холодильник також категорично заборонено, адже при такому охолодженні телефон зіштовхнеться із серйозним перепадом температур. Не виключено, що після такої процедури увімкнути його вже не вдасться.

Що ж робити, якщо смартфон перегрівся

Якщо ваш телефон перегрівся на зарядці, то потрібно відключити зарядний пристрій і зняти зі смартфона чохол.

Постарайтеся тримати гаджет у прохолодному місці. Це може бути приміщення з тінню або увімкненим кондиціонером.

Загалом же фахівці просять не тримати пристрій на відкритих сонячних променях.

Раніше "Телеграф" писав про те, як доглядати смартфон у літній час. Наші гаджети можуть зіпсуватися, якщо залишити їх за небезпечної температури.