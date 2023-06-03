Одна популярна програма значно розряджає ваш телефон: ви будете в шоці, коли дізнаєтеся, що це

Якщо ви ним не користуєтеся, краще його видалити

Чим більше програм на вашому телефоні, тим більше енергії споживається — і це цілком логічно. Однак є серед них одне, яке краде найбільше заряд. Щобільше, це дуже популярна програма.

Виявляється, додаток для соціальних мереж, яким користуються мільярди, Facebook може завдати більше шкоди, ніж користі, залежно від потреб вашого смартфона, пише The Sun.

Facebook — це ресурсомістка програма, яка може уповільнити роботу вашого телефону і швидко розрядити його акумулятор. Як і багато інших програм, воно постійно працює у фоновому режимі, що розряджає батарею вашого гаджета, навіть якщо ви не використовуєте свій телефон.

Його видалення звільнить місце на вашому пристрої та зменшить обсяг даних, які використовує ваш телефон. Крім того, це допоможе збільшити час автономної роботи та прискорити роботу пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати смартфон у літній час. Наші гаджети можуть зіпсуватися, якщо залишити їх за небезпечної температури.