Тримайте Wi-Fi-роутер подалі від цих предметів і ви забудете, що таке повільний інтернет: проста інструкція

Те, де ви розміщуєте маршрутизатор, впливає швидкість.

Розв'язати проблему повільного інтернету дуже просто і для цього не потрібно купувати новий роутер або міняти провайдера. Іноді достатньо лише поставити маршрутизатор у правильне місце та прибрати від нього "погані" предмети.

Є щонайменше три предмети, які негативно впливають на з’єднання, пише The Sun. Зазначимо, що ці матеріали дуже поширені та їх можна знайти у багатьох будинках.

Де не можна розміщувати Wi-Fi-роутер

Не ставте ваш маршрутизатор Wi-Fi поруч із будь-якими металевими предметами, краще перемістити його від таких предметів якомога далі. Ваш роутер випромінює радіохвилі, і вони електромагнітні, а це означає, що метал може поглинати їх та знижувати потужність вашого Wi-Fi.

Також винуватцями поглинання радіохвиль є дзеркала. Вони можуть вплинути на підключення, оскільки вони складаються із тонкого шару металу, який може створювати перешкоди.

Крім цього, маршрутизатор краще тримати якомога далі, а також від телевізора та мікрохвильової печі. Зазначимо, що мікрохвильова піч — один із головних винуватців зниження швидкості вашого інтернету, тому що вона випускає тонну електромагнітного випромінювання, яке може заважати сигналам вашого маршрутизатора. Те саме стосується вашого телевізора.

Раніше "Телеграф" писав, як пришвидшити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.