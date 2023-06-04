Активуйте лише одну функцію: як зберегти заряд, якщо телефон швидко сідає

Ця функція вимикає передачу даних і смартфон переходить в автономний режим

Багато хто, напевно, хоча б раз стикався з ситуацією, коли терміново потрібно зберегти заряд телефону, який ось-ось уже сяде. У цьому випадку допоможе активація лише однієї функції на вашому смартфоні, яка допоможе заощадити заряд акумулятора на деякий час.

Одним із лайфхаків, який можна використати, щоб телефон ще "пожив", — це включення авіарежиму. Його зазвичай використовують під час перебування на борту літака, але ця функція є корисною і в інших ситуаціях. Про це пише "УНІАН".

Авіарежим у телефоні – це опція, яка відключає зв’язок на телефоні під час польоту літаком. Раніше була думка, що електромагнітні хвилі можуть негативно вплинути на обладнання в літаку, тому в телефонах ввели таку функцію, за допомогою якої в один дотик можна відключити зв’язок.

При включенні авіарежиму вимикається передача даних та смартфон переходить в автономний режим. Тут варто врахувати, що режим польоту і відсутність сигналу мережі — це зовсім не те саме. Якщо передача даних увімкнена, але сигналу мережі немає, телефон продовжуватиме його шукати та споживати заряд. Водночас можна використовувати Wi-Fi, Bluetooth і навіть здійснювати дзвінки.

Ця функція стала корисною і в разі коду потрібно максимально заощадити заряд на телефоні. Вона вимикає всі мережеві можливості вашого телефону (Bluetooth, Wi-Fi та GPS), що садять батарею, тим самим збільшуючи час його роботи.

До речі, зарядити телефон можна швидше також за допомогою функції авіарежиму, тому що при активації опції відключаються всі бездротові сигнали, знижуючи енергоспоживання гаджета. Таким чином, пристрій заряджається швидше. Використання авіарежиму може скоротити час заряджання на 20-30 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не можна заряджати мобільний телефон у ліжку і до чого така звичка може призвести.