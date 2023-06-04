Навіщо користувачі кладуть смартфон у холодильник: чи є реальна користь
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Мобільні пристрої теж не люблять літню спеку
У спекотний сезон багато людей, які мають смартфони, стикаються з проблемою перегріву своїх телефонів. Це може статися, якщо гаджет довго знаходиться на нагрітій поверхні під прямим сонячним промінням. Погано, якщо в цей момент на пристрої є чохол, а ще він заряджається.
Якщо не зважати на те, що поверхня гаджета сильно нагрівається, можуть виникнути серйозні проблеми з акумулятором. У мережі можна знайти пораду покласти смартфон, який сильно нагрівся, у холодильник. Нібито це охолодить пристрій, але так не варто робити, пише itechua.
Чому смартфон не можна класти в холодильник
Висока температура, якої досяг мобільний пристрій і потім він опинився в холодильнику, спричинить різку зміну температури. Це негативно позначиться на роботі смартфона, і можливо включити телефон вже не вдасться.
Як охолодити телефон
- Якщо він заряджається, слід вимкнути зарядний пристрій.
- Рекомендується зняти захисний чохол.
- Потрібно перемістити мобільний телефон у прохолодне місце, де вікна щільно закриті шторами і є кондиціонер, що працює.
Раніше "Телеграф" писав, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити займання.