Чотири "вбивці" батареї смартфона: що "краде" заряд на iPhone

Відсотки заряду можуть зникати на очах, і справа не лише у додатках

Чим довше мобільний телефон працює, тим зручніше користувачеві. Однак все залежить не лише від пристрою. Є кілька способів заощадити заряд батареї, якщо ви власник iPhone.

Зверніть увагу на чотири "вбивці", які поглинають енергію акумулятора iPhone. Про це розповідає видання The Sun.

1. Низька температура

iPhone не любить екстремальних показників температури. Спека загрожує перегріванням, але й мороз шкодить акумулятору. Крім того, при надто високій або низькій температурі пристрій може не заряджатися.

2. Яскравість екрану

Дисплей – один із головних пожирачів заряд на смартфоні. Зменшіть яскравість та вимикайте екран, коли не користуєтеся ним. Прості правила збережуть кілька дорогоцінних відсотків.

3. Програми у фоновому режимі

Деякі додатки на iPhone працюють навіть тоді, коли їх закрили. Фонова активність застосунків виснажує батарею. Перейдіть до "Налаштування", потім – "Акумулятор", щоб побачити, які програми споживають енергію.

4. Погане покриття мережі

Якщо ви перебуваєте в місці з поганим покриттям мережі, це також може вплинути на заряд батареї. Все тому, що ваш гаджет постійно шукатиме найкраще з’єднання. Намагайтеся залишатися на Wi-Fi скрізь, де це можливо.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, які допоможуть прискорити зарядку iPhone. А ще ми розповідали, яку функцію потрібно активувати на смартфоні, щоб він не розрядився надто швидко.