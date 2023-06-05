Чотири "вбивці" батареї смартфона: що "краде" заряд на iPhone
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Відсотки заряду можуть зникати на очах, і справа не лише у додатках
Чим довше мобільний телефон працює, тим зручніше користувачеві. Однак все залежить не лише від пристрою. Є кілька способів заощадити заряд батареї, якщо ви власник iPhone.
Зверніть увагу на чотири "вбивці", які поглинають енергію акумулятора iPhone. Про це розповідає видання The Sun.
- 1. Низька температура
iPhone не любить екстремальних показників температури. Спека загрожує перегріванням, але й мороз шкодить акумулятору. Крім того, при надто високій або низькій температурі пристрій може не заряджатися.
- 2. Яскравість екрану
Дисплей – один із головних пожирачів заряд на смартфоні. Зменшіть яскравість та вимикайте екран, коли не користуєтеся ним. Прості правила збережуть кілька дорогоцінних відсотків.
- 3. Програми у фоновому режимі
Деякі додатки на iPhone працюють навіть тоді, коли їх закрили. Фонова активність застосунків виснажує батарею. Перейдіть до "Налаштування", потім – "Акумулятор", щоб побачити, які програми споживають енергію.
- 4. Погане покриття мережі
Якщо ви перебуваєте в місці з поганим покриттям мережі, це також може вплинути на заряд батареї. Все тому, що ваш гаджет постійно шукатиме найкраще з’єднання. Намагайтеся залишатися на Wi-Fi скрізь, де це можливо.
Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, які допоможуть прискорити зарядку iPhone. А ще ми розповідали, яку функцію потрібно активувати на смартфоні, щоб він не розрядився надто швидко.