Коли краще заряджати смартфон: поради, які убережуть ваш гаджет від поломки

Завдяки цим лайфхакам, ви захистите батарею свого телефону

Багато користувачів вважають найкращим рішенням залишати свій смартфон підключеним до зарядного пристрою на ніч. З одного боку, добре знати, що гаджет буде повністю заряджений і готовий до роботи наступного ранку. Проте є й другий бік.

Фахівці відзначають, що це дуже погана звичка, адже повна зарядка акумулятора щоночі може зменшити термін його служби, пише santeplus. Чи це Android-пристрій або iPhone, не рекомендується так робити.

Як і коли правильно заряджати смартфон

Сучасні літій-іонні акумулятори відмінно себе почувають при зарядці від 20 до 80%. Якщо запас енергії часто заповнений на 100%, акумулятор старіє швидше в довгостроковій перспективі. Так само часта розрядка нижче 20% не є хорошим варіантом для акумулятора.

Тому в ідеалі місткість батареї повинна постійно перебувати в межах 20-80%, не бути майже повною, ні майже розрядженою. І це не має значення, якщо ви заряджаєте мобільний телефон упродовж коротких проміжків часу. Навпаки, це навіть краще за довгий процес зарядки, на думку експертів.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, які допоможуть прискорити зарядку iPhone. А ще ми розповідали, яку функцію потрібно активувати на смартфоні, щоб він не розрядився надто швидко.