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Топ-5 лайфхаків, як збільшити термін життя вашого смартфона: буде повільніше розряджатися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Телефон працюватиме набагато довше Новина оновлена 05 червня 2023, 13:21
Телефон працюватиме набагато довше. Фото pexels.com

Завдяки цим хитрощам ви значно заощадите на ремонті свого гаджета

Зараз мобільний телефон став незамінною частиною повсякденного життя. Щоб залишатися на зв’язку, важливо правильно доглядати свій гаджет, а також правильно його заряджати.

Не варто забувати, що батарея є дуже чутливим компонентом, тому важливо зробити все так, щоб вона не втратила своєї працездатності, пише santeplus. Ділимося з вами ефективними порадами, які допоможуть вам збільшити термін служби вашого гаджета.

Завдяки цим лайфхакам телефон буде розряджатися менше, а це означає, що акумулятор не буде навантажений безліччю циклів зарядки, а забезпечуватиме енергією в повсякденному житті буде довше. Що потрібно робити:

  • Щоб знизити споживання енергії, увімкніть режим енергоощадження.
  • Віддавайте перевагу темному режиму на OLED-смартфонах та програмах.
  • Зменште яскравість екрана, щоб бачити речі чіткіше.
  • Вимкніть фонові оновлення для програм.
  • Переведіть стільниковий телефон у режим польоту, коли він вам не потрібен, особливо вночі, коли ви лягаєте спати.

Раніше "Телеграф" розповідав, який популярний додаток розряджає мобільний телефон. А ще ми писали, включення якої функції допоможе заощадити заряд, якщо смартфон ось-ось розрядиться.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон