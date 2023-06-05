Топ-5 лайфхаків, як збільшити термін життя вашого смартфона: буде повільніше розряджатися

Завдяки цим хитрощам ви значно заощадите на ремонті свого гаджета

Зараз мобільний телефон став незамінною частиною повсякденного життя. Щоб залишатися на зв’язку, важливо правильно доглядати свій гаджет, а також правильно його заряджати.

Не варто забувати, що батарея є дуже чутливим компонентом, тому важливо зробити все так, щоб вона не втратила своєї працездатності, пише santeplus. Ділимося з вами ефективними порадами, які допоможуть вам збільшити термін служби вашого гаджета.

Завдяки цим лайфхакам телефон буде розряджатися менше, а це означає, що акумулятор не буде навантажений безліччю циклів зарядки, а забезпечуватиме енергією в повсякденному житті буде довше. Що потрібно робити:

Щоб знизити споживання енергії, увімкніть режим енергоощадження.

Віддавайте перевагу темному режиму на OLED-смартфонах та програмах.

Зменште яскравість екрана, щоб бачити речі чіткіше.

Вимкніть фонові оновлення для програм.

Переведіть стільниковий телефон у режим польоту, коли він вам не потрібен, особливо вночі, коли ви лягаєте спати.

Раніше "Телеграф" розповідав, який популярний додаток розряджає мобільний телефон. А ще ми писали, включення якої функції допоможе заощадити заряд, якщо смартфон ось-ось розрядиться.