Топ-5 лайфхаків, як збільшити термін життя вашого смартфона: буде повільніше розряджатися
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Завдяки цим хитрощам ви значно заощадите на ремонті свого гаджета
Зараз мобільний телефон став незамінною частиною повсякденного життя. Щоб залишатися на зв’язку, важливо правильно доглядати свій гаджет, а також правильно його заряджати.
Не варто забувати, що батарея є дуже чутливим компонентом, тому важливо зробити все так, щоб вона не втратила своєї працездатності, пише santeplus. Ділимося з вами ефективними порадами, які допоможуть вам збільшити термін служби вашого гаджета.
Завдяки цим лайфхакам телефон буде розряджатися менше, а це означає, що акумулятор не буде навантажений безліччю циклів зарядки, а забезпечуватиме енергією в повсякденному житті буде довше. Що потрібно робити:
- Щоб знизити споживання енергії, увімкніть режим енергоощадження.
- Віддавайте перевагу темному режиму на OLED-смартфонах та програмах.
- Зменште яскравість екрана, щоб бачити речі чіткіше.
- Вимкніть фонові оновлення для програм.
- Переведіть стільниковий телефон у режим польоту, коли він вам не потрібен, особливо вночі, коли ви лягаєте спати.
Раніше "Телеграф" розповідав, який популярний додаток розряджає мобільний телефон. А ще ми писали, включення якої функції допоможе заощадити заряд, якщо смартфон ось-ось розрядиться.