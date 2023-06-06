Ніколи не заряджайте так телефон: названа часта помилка, яка "вбиває" батарею

Так звана нічна зарядка навряд чи призведе до займання гаджета, але небезпека від цієї звички все ж таки є

Багато користувачів припускаються шкідливої помилки: заряджають мобільний телефон усю ніч, ба більше, кладуть його під подушку. Так звана нічна зарядка шкодить акумулятору iPhone.

Apple не рекомендують залишати смартфон у мережі на всю ніч, а також класти його під подушку. Про це повідомляє видання The Sun.

Повідомляється, що ризику моментального загоряння iPhone немає, проте низка моментів вимагає від користувачів обережності. Залишати гаджет, підключеним до мережі, на всю ніч – небажано. Крім того, не можна класти телефон під подушку або ковдру. У компанії закликають ніколи не залишати iPhone під чимось чи всередині чогось, коли він включений в розетку. Спати на смартфоні, адаптері живлення та навіть бездротовому зарядному пристрої не можна.

Краще тримати iPhone, адаптер живлення та будь-який бездротовий зарядний пристрій у добре провітрюваному приміщенні під час використання або заряджання. Крім цього, будьте обережні з водою. Якщо зарядний пристрій або кабель несправні, ризик загоряння за наявності вологи зростає. Для безпеки не рекомендується використовувати сторонні кабелі або адаптери.

Ще одна причина бути обережним при зарядці вночі — стан батареї. Літій-іонний акумулятор iPhone з часом зношується, що позначається на здатності пристрою зберігати заряд. Доводити батарею до 100% щоразу – не дуже добре для пристрою. Та саме це і станеться, якщо лягти спати, а телефон підключити до розетки.

Однак є хороша новина: iPhone має вбудовану функцію, яка "подбає" про батарею. Для цього увімкніть опцію "Оптимізована зарядка акумулятора". Завдяки опції заряджання обмежується 80%, у перспективі це продовжить термін служби батареї телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки продовжать життя телефону. Невеликі трюки зроблять так, щоб гаджет розряджався повільніше.