Розряджає батарею, а не економить заряд: розвінчано міф про популярну функцію на телефоні

Якщо ви використовуєте автояскравість екрану, то у нас для вас погані новини

Багато користувачів замислюються над тим, як продовжити час автономної роботи мобільного телефону. Думка про те, що популярна функція – автояскравість екрану – заощаджує заряд, не більше ніж міф. Дисплей – одна з головних причин розрядки гаджета, але на це можна просто вплинути.

Щоб ваш смартфон повільніше розряджався, вимкніть автояскравість екрану. Таку пораду дають експерти Nextpit.

Так, не рекомендується використовувати адаптивну/автояскравість дисплея. Це може здатися корисним, але автояскравість зазвичай набагато яскравіша, ніж вам дійсно потрібно. Краще встановити вручну низький, але комфортний рівень яскравості та за необхідності збільшити його.

Відключення адаптивних налаштувань дисплея — один із найкращих способів збільшити час автономної роботи гаджета, адже саме екран є головним пожирачем заряду батареї. Вимкнути автояскравість можна в пару кліків на панелі швидкого доступу або у відповідних налаштуваннях.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми можна видалити на телефоні, щоб він повільніше втрачав заряд. А ще ми писали, яка часта помилка користувачів вбиває батарею смартфона.