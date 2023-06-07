Простий трюк заощадить 25% заряду на iPhone: проблема в одному "важкому" додатку

Видалення лише однієї програми може продовжити автономний час роботи смартфона на кілька годин

Мобільний телефон може розряджатися занадто швидко через так звані важкі додатки. На iPhone, наприклад, сильно витрачає заряд програма Snapchat, але є і популярніший "пожирач".

Instagram — застосунок, який найбільше розряджає смартфон. Про це розповів технічний Леон Бірхалс у коментарі The Sun.

Так, відома соціальна мережа забирає не лише ваш час, а й активно поглинає енергію акумулятора вашого гаджета. Щоб продовжити автономний час роботи смартфона, переверніть простий трюк – видаліть Instagram.

За словами експерта, видалення Instagram заощадить до 25% часу автономної роботи. Як пояснює Бірхалс, програми, які постійно працюють у фоновому режимі на вашому пристрої, мають доступ до широкого спектру дозволів. В результаті це розряджає батарею вашого iPhone.

Якщо ви помітили, що батарея швидко розряджається, можливо, проблема пов’язана саме з вищезгаданим додатком. Крім видалення, ви можете зробити інші кроки, щоб заощадити заряд. Наприклад, змініть налаштування смартфона, щоб програма не оновлювалася у фоновому режимі. Доступ до соціальної мережі через браузер — хороша альтернатива, якщо говорити про потребу зберегти повну батарею гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми розряджають мобільний телефон. Правильне "чищення" додатків допоможе вашому гаджету довше зберігати заряд.