Телефон працюватиме цілодобово: три золоті правила, які продовжать "життя" батареї

Прості рекомендації продовжать автономний час роботи смартфона

Чим довше мобільний телефон працює без заряджання, тим зручніше ним користуватися. Енергію батареї забирає безліч речей, починаючи від популярних додатків і закінчуючи яскравим екраном. Однак прості правила допоможуть продовжити автономний час роботи гаджета.

Компанія Google заявляє про три так звані золоті правила для користувачів Android, які допоможуть продовжити термін служби батареї телефону. Про це повідомляє видання The Sun.

Перше правило: мінімально використовувати або вимкнути дві опції — точку доступу та Wi-Fi. Це функції із високим споживанням енергії.

мінімально використовувати або вимкнути дві опції — точку доступу та Wi-Fi. Це функції із високим споживанням енергії. Друге правило: збільште потужність батареї, увімкнувши в телефоні режим енергозбереження. Додатково рекомендується налаштувати функцію вимкнення заряджання, коли заряд доходить до 90 відсотків.

збільште потужність батареї, увімкнувши в телефоні режим енергозбереження. Додатково рекомендується налаштувати функцію вимкнення заряджання, коли заряд доходить до 90 відсотків. Третє правило: активувати оптимізацію батареї. Це зручне налаштування не дарма так називається, воно дійсно сприятливо позначається на функціонуванні акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка популярна функція насправді розряджає смартфон. Розвінчано поширений серед користувачів міф.