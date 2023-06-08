Пхати зубочистку не варто: як просто почистити роз’єм для зарядки в смартфоні

Смартфон може заряджатися повільніше, якщо в отворі для зарядного кабелю є сміття

Багато користувачів забувають чистити порт для зарядного пристрою в мобільному телефоні. Однак це періодично необхідно робити, щоб процес заряджання протікав правильно. Тільки не засовуйте в роз’єм зубочистку, бо ви можете пошкодити пристрій.

Щоб почистити порт для заряджання в смартфоні, зокрема йдеться про iPhone, дотримуйтесь простих правил. Про них розповідає видання The Sun.

Як почистити зарядний порт у телефоні

Чистити роз’єм для заряджання iPhone потрібно обережно. Робити це відразу після заряджання не можна, щоб уникнути перегріву. Для початку виконайте простий крок – злегка постукайте по пристрою. Іноді це все, що потрібно для того, щоб видалити бруд і сміття.

Другий етап — акуратно вставте куточок серветки з мікрофібри в порт і трохи потріть його. Використовуйте безворсову тканину, схожу на матеріал для очищення окулярів, вона не спричинить жорстких пошкоджень. Крім того, тканина має бути повністю сухою.

Як не можна чистити роз’єм смартфона для заряджання

По-перше, ніколи не варто мити зарядний порт гаджета, навіть якщо у вас водонепроникна модель iPhone. Apple закликає не використовувати рідини або засоби для чищення при очищенні роз’єму Lightning.

По-друге, не намагайтеся засовувати в отвір пристрою тверді предмети, такі як зубочистки. Сушити гаджет феном або чимось подібним також заборонено. Ватний тампон або паперовий рушник вставляти в гніздо не рекомендується.

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