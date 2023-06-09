Таке "сусідство" телефонам не до душі: три речі, які не варто класти поруч із гаджетом

Ці предмети можуть зашкодити вашому гаджету

Найчастіше ми носимо наш мобільний телефон у кишені, проте для нього також є місце і в жіночих сумочках та різних рюкзаках. Крім самого гаджета, там завжди є ще якісь предмети. І як виявилося, від деяких речей свій смартфон краще тримати якомога далі.

Є як мінімум три предмети, які варто відкласти якомога далі від свого мобільного телефону. Всі вони негативно впливають на гаджет і можуть стати причиною його поломки.

Що не можна зберігати біля мобільного телефону

Ключі

Зв’язування ключів може пошкодити як подряпати як дисплей вашого пристрою, так і задню панель, якщо у вас немає чохла.

Їжа

Крихітки можуть потрапляти на ваш гаджет. У кращому випадку ваш телефон просто буде брудним, а в гіршому дрібні крихти можуть засмітити порти гаджета, через що він працюватиме набагато гірше. Якщо потрапить вода — також можлива поломка.

Гроші

Якщо ви з тих людей, які ховають гроші в чохол смартфона, краще відмовтеся від цієї звички. Все тому, що через контакт із папером смартфон може дуже сильно нагріватися.

Раніше "Телеграф" писав про те, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити спалах.