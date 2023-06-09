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Забудьте про повільний домашній Wi-Fi: найпоширеніші причини поганого інтернету та їх вирішення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Повільне з’єднання Wi-Fi відбувається з низки причин Новина оновлена 09 червня 2023, 15:49
Повільне з’єднання Wi-Fi відбувається з низки причин. Фото freepik.com

Є кілька причин, через які ваша мережа може працювати повільніше, ніж зазвичай.

Повільне підключення до мережі Wi-Fi може дратувати будь-кого незалежно від того, дивіться ви новини, дивіться улюблений фільм або працюєте. Нумо розбиратися, чому так може статися.

Є три основні причини низької продуктивності Wi-Fi, пише The Sun. Розбираймось докладніше далі.

Чому Wi-Fi працює повільно

  • Роутер "втомився" — перезавантажте його

Отримати більш надійне підключення до Інтернету на вашому пристрої можна, просто перезавантаживши маршрутизатор. Перед скиданням Wi-Fi перевірте кілька пристроїв у вашому будинку, підключених до мережі, щоб визначити, на скільки з них спостерігається повільне з’єднання. І після повторного включення, щоб побачити, чи це значення.

  • Інші пристрої

Друга основна причина, через яку ваше інтернет-з’єднання може бути повільним, полягає в тому, що інші пристрої у вашому будинку створюють перешкоди в мережі. Це будь-які електронні пристрої, що випромінюють радіочастоти, такі як радіо, телевізор або навіть монітор. Спробуйте перемістити роутер до іншого місця.

  • Використання дешевого маршрутизатора

Нарешті, третя причина низької продуктивності мережі може бути пов’язана з якістю вашого маршрутизатора. Використання дешевого та погано зробленого роутера чи модему зашкодить довговічність вашого Wi-Fi-з’єднання. Розгляньте якісніші варіанти.

Раніше Телеграф писав, як прискорити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.

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