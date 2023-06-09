Забудьте про повільний домашній Wi-Fi: найпоширеніші причини поганого інтернету та їх вирішення

Є кілька причин, через які ваша мережа може працювати повільніше, ніж зазвичай.

Повільне підключення до мережі Wi-Fi може дратувати будь-кого незалежно від того, дивіться ви новини, дивіться улюблений фільм або працюєте. Нумо розбиратися, чому так може статися.

Є три основні причини низької продуктивності Wi-Fi, пише The Sun. Розбираймось докладніше далі.

Чому Wi-Fi працює повільно

Роутер "втомився" — перезавантажте його

Отримати більш надійне підключення до Інтернету на вашому пристрої можна, просто перезавантаживши маршрутизатор. Перед скиданням Wi-Fi перевірте кілька пристроїв у вашому будинку, підключених до мережі, щоб визначити, на скільки з них спостерігається повільне з’єднання. І після повторного включення, щоб побачити, чи це значення.

Інші пристрої

Друга основна причина, через яку ваше інтернет-з’єднання може бути повільним, полягає в тому, що інші пристрої у вашому будинку створюють перешкоди в мережі. Це будь-які електронні пристрої, що випромінюють радіочастоти, такі як радіо, телевізор або навіть монітор. Спробуйте перемістити роутер до іншого місця.

Використання дешевого маршрутизатора

Нарешті, третя причина низької продуктивності мережі може бути пов’язана з якістю вашого маршрутизатора. Використання дешевого та погано зробленого роутера чи модему зашкодить довговічність вашого Wi-Fi-з’єднання. Розгляньте якісніші варіанти.

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