Як прискорити інтернет на телефоні: п’ять способів, доступних кожному "юзеру"

Програми, що працюють у фоновому режимі, обмежують швидкість мобільного інтернету

Повільна продуктивність мобільного інтернету може викликати велике роздратування, проте існують прості рекомендації, які допоможуть покращити швидкість завантаження відео, вебсторінок та функціональність месенджерів.

Існують прості способи, які допоможуть вам забути про проблеми з мобільним інтернетом, пише hindustantimes. Усього їх п’ять.

1. Очистіть кеш

Окрім об'єму внутрішньої пам’яті, кеш також впливає на швидкість мобільного інтернету. Якщо ви спробуєте очистити кеш, помітите, що це значно прискорить завантаження.

2. Закрийте зайві програми

Якщо у вас працюють програми у фоновому режимі, це може знижувати швидкість вашого мобільного інтернету. Кількість запущених програм безпосередньо впливає на швидкість, так що чим більше програм активно, тим повільніше буде інтернет.

3. Вимкніть автоматичне оновлення програм

Оновлення програм відбуваються автоматично, без вашої уваги. Рекомендується вручну оновлювати програми.

4. Використовуйте інший браузер

Полегшені версії браузерів працюють значно швидше за повноцінні версії.

5. Скиньте налаштування мережі

Перейдіть до "Налаштування", "Мобільні мережі", "Оператор мережі", "Вибрати автоматично", "Вимкнути". Після цього виберіть вручну свого провайдера і перезавантажте телефон.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Фахівці дали свою відповідь.