"Вбивці батареї": чотири поширені помилки, які гублять ваш iPhone

Ці поради допоможуть вам заощадити заряд батареї та продовжити їй життя.

Погодьтеся, проблеми з акумулятором це останнє, що вам потрібно на вашому iPhone. І хоча батарея поступово розряджається з роками, чому ми перешкодити не можемо, проте є деякі поширені помилки, які цей процес старіння лише прискорюють.

Ви можете запобігти занадто швидкій розрядці акумулятора iPhone, якщо уникатимете цих помилок. Про це повідомляє видання The Sun.

Перше, що варто пам’ятати, що ваш iPhone не любить екстремальних температур. Високі температури можуть призвести до перегріву iPhone, та й сильні морози також б’ють його акумулятором. Використання пристрою в дуже холодних умовах за межами робочого діапазону може тимчасово скоротити термін служби батареї і призвести до вимкнення пристрою.

Також не варто забувати, що екран споживає багато енергії. Тому, звичайно, якщо ви багато використовуєте свій iPhone, батарея розряджається швидше. Простий спосіб уникнути цього – зменшити яскравість.

Третя причина — програми, які працюють у фоновому режимі. Вони також можуть сильно виснажувати батарею. Щоб дізнатися, які саме споживають найбільше енергії, зайдіть в "Параметри" — "Акумулятор" і ви побачите список усіх програм і скільки вони "їдять".

І четверта причина – погане покриття мережі. Якщо ви знаходитесь в місці з поганим покриттям мережі, це також може вплинути на заряд батареї, адже ваш телефон постійно шукатиме найкраще з’єднання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки продовжать життя телефону. Невеликі трюки зроблять так, щоб гаджет розряджався повільніше.