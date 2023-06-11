Це вбиває батарею: чого краще не робити з телефоном під час спеки

Телефон під час спеки буде швидше розряджатися

Літо вже прийшло, а разом з ним багато користувачів мобільних телефонів зіткнулися з новою проблемою — швидкою розрядкою акумулятора.

Експерти підтверджують, що під час спекотної погоди батарея смартфону сідає набагато швидше, але і з цієї ситуації є вихід.

Чому телефон швидко розряджається під час спеки?

Самі собою смартфони виділяють тепло. Також гаджети нагріваються під час заряджання і навіть під час роботи програм. Враховуючи температуру повітря навколо нас, телефон нагріватиметься ще швидше.

Більше того, під час спеки може знижуватись термін служби батареї. Щоразу, коли смартфон нагрівається, він може втрачати цінну ємність батареї.

Наприклад, на пристроях iPhone коли температура всередині телефону стає занадто високою, процесори і відключає зарядку, що є своєрідним самозахистом. На жаль, ця функція вбудована не в усі пристрої Android.

Як захистити ваш телефон улітку?

Щоб вирішити проблему перегріву, вам потрібно перестати використовувати програми, що інтенсивно використовують процесор. Зокрема, це відеоплеєри, карти чи супутникова навігація.

Також потрібно намагатися частіше виймати телефон із чохла, тому що це дозволяє гаджету трохи остигнути.

Експерти радять затемнити екран та закрити всі фонові програми, щоб телефон не виконував більше роботи, ніж це необхідно.

Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки продовжать життя телефону. Невеликі трюки зроблять так, щоб гаджет розряджався повільніше.